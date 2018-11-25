العشرات يتظاهرون في لاهاي ضد الإبادة الجماعية بحق الروهينجا

25 نوفمبر 2018 - 10:40 م

تظاهر العشرات في مدينة لاهاي الهولندية، الأحد، مظاهرة ضد حملات الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الميانمارية بحق مسلمي الروهنغيا بإقليم "أراكان"، غربي البلاد.



وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ورفعوا لافتات وصورا لمسلمين قُتلوا جراء هجمات القوات الميانمارية.



وعبر هلا كياو رئيس مجلس الروهنغيا الأوروبي، في كلمته عن "خيبة الأمل إزاء تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعالة من أجل وقف الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا".



ودعا كياو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف حملات إبادة الروهنغيا والتي انطلقت آخر موجاتها العام الماضي.

