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العشرات يتظاهرون في لاهاي ضد الإبادة الجماعية بحق الروهينجا

عرب وعالم

مسلمي الروهينجا
مسلمي الروهينجا

المصريون ووكالات

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تظاهر العشرات في مدينة لاهاي الهولندية، الأحد، مظاهرة ضد حملات الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الميانمارية بحق مسلمي الروهنغيا بإقليم "أراكان"، غربي البلاد.
وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ورفعوا لافتات وصورا لمسلمين قُتلوا جراء هجمات القوات الميانمارية.
وعبر هلا كياو رئيس مجلس الروهنغيا الأوروبي، في كلمته عن "خيبة الأمل إزاء تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعالة من أجل وقف الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا".
ودعا كياو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف حملات إبادة الروهنغيا والتي انطلقت آخر موجاتها العام الماضي.
ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة. 

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