العراق.. الوقف السني يأوي مشردي السيول بالمساجد

25 نوفمبر 2018 - 10:40 م

أعلن ديوان الوقف السُني في العراق، الأحد، فتح أبواب جميع المساجد في المناطق التي تعرضت للسيول لإيواء المشردين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان (مؤسسة رسمية تعنى بتنظيم الأمور الدينية للسُنة)، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن "رئيس الديوان عبد اللطيف الهميم أمر بفتح جميع أبواب المساجد أمام العائلات المتضررة جراء السيول والأمطار الغزيرة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وليد الشريفي، قائممقام مركز قضاء الفاو وهو أكبر أقضية محافظة البصرة جنوبي العراق، أن الأمطار الغزيرة تسببت في غمر 70 بالمائة من مركز القضاء.

وقال الشريفي، في تصريح للصحفيين، إن "ما يزيد على 150 منزلًا تعرضت للغرق، حيث بلغ ارتفاع المياه نحو 50 سم في تلك المنازل جراء موجة الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة، التي شهدها قضاء الفاو".

وأضاف المسؤول العراقي أن "70 بالمائة من مركز القضاء تعرض للغرق". وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة إلى 21 قتيلًا و180 مصابًا في أرجاء العراق، خلال اليومين الماضيين.

ولا تزال الأمطار تهطل على نحو متقطع في أرجاء العراق، منذ الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى سيول غمرت مئات المنازل وحاصرت بعض السكان.

وتسببت الأمطار، التي رافقتها رياح عاتية، باقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة كهرباء في مناطق جنوبي العراق؛ ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي لساعات.

وقررت ثلاث محافظات، هي ديالى (شرق) وواسط والديوانية (جنوب)، تعطيل الدوام الرسمي، اليوم؛ جراء الأحوال الجوية السيئة. وأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، بتشكيل خلية أزمة لإغاثة المناطق التي اجتاحتها السيول وإنقاذ المحاصرين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي من منخفض جوي مصحوب بعواصف رعدية يخيم على أغلب مدن العراق، مع اقتراب عبور محور المنخفض الجوي، خلال اليومين القادمين.

