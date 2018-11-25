أوكرانيا: روسيا تحتجز سفينتين تابعتين لنا بعد إطلاق النار عليهما

25 نوفمبر 2018 - 10:50 م

اتهمت البحرية الأوكرانية، مساء الأحد، روسيا بإطلاق النار على سفينتين تابعتين لها، وإصابة اثنين من طاقمهما، قبل احتجاز السفنتين.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن البحرية الأوكرانية، مساء الأحد.

ولم يصدر من الجانب الروسي أي تعليق فوري على تلك الاتهامات.

وفي وقت سابق، قالت البحرية الأوكرانية، في بيان على "فيسبوك"، إن إحدى سفنها الحربية الصغيرة تضررت فيما أصيب أحد أفراد طاقمها جراء إطلاق النار الروسي.

ووقع الهجوم أثناء عبور 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية من مدينة أوديسا على البحر الأسود إلى مدينة ماريوبول في بحر أزوف، عبر مضيف كيرتش.

وقالت وسائل إعلام غربية إن الهجوم يأتي بعد يوم من التوتر بين البلدين؛ إذ منعت روسيا 3 سفن حربية أوكرانية من دخول بحر أزوف بوضع سفينة شحن عملاقة تحت أحد الجسور التي تخضع للسيطرة الروسية. -

