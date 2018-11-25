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البنك الأهلي المصري يطلق المرحلة الاولي من مشاركته في مبادرة " 100 مليون صحة "

مال وأعمال

البنك الأهلي
البنك الأهلي

المصريون ـ متابعات

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أطلق البنك الأهلي المصري المرحلة الأولى من مشاركته في مبادرة 100 مليون صحة وذلك للعاملين بالبنك وأسرهم .
 وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن الحملة تأتي تدعيما للمبادرة التي أطلقتها الدولة تحت شعار 100 مليون صحة والتي تستهدف الكشف  المبكر  عن فيروس C قبل ظهور تداعياته على صحه العاملين  وعلاج المصابين به والكشف عن الامراض غير السارية من أجل القضاء عليها،  حيث بدأت المرحلة الأولي بالكشف علي العاملين وأسرهم اضافة الي العاملين المتقاعدين أيضاً و الخدمات المعاونة  والتي تم خلالها اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لعدد 3500 فرد في فترة زمنية لا تتجاوز 10 ايام من خلال فرق عمل منظمة ومدربة تم تكوينها خصيصا للمشاركة في تلك الحملة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وشركة الاهلي للخدمات الطبية وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي علي أن يولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية  لنجاح البنك ، مضيفاً أن تلك المرحلة ستغطي العاملين  و اسرهم بمحافظتي القاهرة والاسكندرية من خلال توافر فرق عمل الحملة من شركة الأهلي للخدمات الطبية  بالمقار المختلفة للبنك لإجراء التحاليل اللازمة مع تحمل البنك الأهلي لكافه المصروفات و  بدون تحمل العاملين أو اسرهم  أي مصاريف 
هذا و سيتم على الفور اتخاذ الاجراءات العلاجية لمن تظهر التحاليل اصابتهم بالفيروس تحت مظلة العلاج الطبي للعاملين بالبنك الأهلي المصري  علي أن تغطي باقي مراحل المبادرة العاملين بمختلف محافظات الجمهورية ضمن خطة زمنية تتوافق مع خطة الدولة ، كما اكد هشام عكاشه أن مشاركة البنك الأهلي في تلك المبادرة القومية يأتي ضمن دعمه المستمر لتحقيق رؤية مصر 2030 في كافة محاورها والتي تتضمن الاهتمام بتمتع كافة المواطنين بحياة صحية سليمة آمنه من خلال تغطية صحية ووقائية شاملة .

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