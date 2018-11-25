البنك الأهلي المصري يطلق المرحلة الاولي من مشاركته في مبادرة " 100 مليون صحة "

أطلق البنك الأهلي المصري المرحلة الأولى من مشاركته في مبادرة 100 مليون صحة وذلك للعاملين بالبنك وأسرهم .



وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن الحملة تأتي تدعيما للمبادرة التي أطلقتها الدولة تحت شعار 100 مليون صحة والتي تستهدف الكشف المبكر عن فيروس C قبل ظهور تداعياته على صحه العاملين وعلاج المصابين به والكشف عن الامراض غير السارية من أجل القضاء عليها، حيث بدأت المرحلة الأولي بالكشف علي العاملين وأسرهم اضافة الي العاملين المتقاعدين أيضاً و الخدمات المعاونة والتي تم خلالها اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لعدد 3500 فرد في فترة زمنية لا تتجاوز 10 ايام من خلال فرق عمل منظمة ومدربة تم تكوينها خصيصا للمشاركة في تلك الحملة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وشركة الاهلي للخدمات الطبية وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي علي أن يولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح البنك ، مضيفاً أن تلك المرحلة ستغطي العاملين و اسرهم بمحافظتي القاهرة والاسكندرية من خلال توافر فرق عمل الحملة من شركة الأهلي للخدمات الطبية بالمقار المختلفة للبنك لإجراء التحاليل اللازمة مع تحمل البنك الأهلي لكافه المصروفات و بدون تحمل العاملين أو اسرهم أي مصاريف