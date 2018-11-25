شاهد: ماذا قال "أديب" عن تصدير القطط والكلاب؟

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عمرو أديب
عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على الضجة التي أثيرت مؤخرًا حول تصدير مصر للقطط والكلاب لبعض الدول، مشيرًا إلى أنه سمع بنفسه مسئول بوزارة الزراعة يؤكد أن القطاع الخاص يصدر القطط والكلاب.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن الدولة المصرية دولة رحيمة، والأديان تحث على الرفق بالحيوان، مضيفًا: "هو تصدير القطط والكلاب لدول شرق آسيا هيجبلنا كام.. إحنا في غنى عن اللي بيجلنا من تصدير القطط والكلاب".
وأضاف "أديب" أن العالم الخارجي يشن حملة على مصر لتصديرها القطط والكلاب، ولكن لا يتحدثون عن الدول التي تأكلهم، منوهًا بأننا قد نشهد اختفاء للقطط والكلاب من الشارع، مضيفًا محذرًا: "اللي بيلعب في قانون الطبيعة.. الطبيعة بتلعب فيه".



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