بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن الجريمة التي هزت الإسكندرية

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أكدت وزارة الداخلية في بيان، الأحد، أن "مسئول مركز الإعلام الأمني صرح بأنه مساء 23 الجارى تلقى قسم أول المنتزه بالإسكندرية بلاغاً بالعثور على جثة المواطنة هانم .م.ع، سن 59 مدرسة، بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، بالإنتقال عُثر على جثة المجنى عليها مسجاه على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال بالشقة سكنها بالطابق الرابع بجوار بابها وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة وكذا العثور على حقيبة مدرسية بداخلها (سكين كبير الحجم بداخل كيس بلاستيك)، ورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، بعض الأدوات المدرسية وحذاء رياضى وجاكت رجالي".
وتابع البيان: «وأشار المسؤول إلى أن تحريات أجهزة البحث بقطاع الأمن العام، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو»سيف الدين.إ.س«(16 سنة- طالب بالصف الأول الثانوي) مُقيم دائرة القسم، أمكن ضبطه».
وأردف البيان: «بمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر قيامه بممارسة أحد الألعاب الإلكترونية، تعمل على أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الذكية، والتي تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب».
وتبين أن تلك اللعبة ولدت لديه فكرة القتل، فقام بإحضار 2 سكين من منزله، وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعياً لتلقيه درس خصوصي لديها، ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هارباً تاركاً حقيبته وحذائه والجاكت الخاص به.
وأضاف بتخلصه من السكين المستخدم في ارتكاب الحادث بأحد الشوارع بخط سير هروبه، وعدم تمكنه من الإرشاد عنه، وأنه ارتكب الحادث تزامناً مع عيد ميلاده اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
وأهابت وزارة الداخلية بالأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم حال استخدامهم لشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» حرصاً عليهم مما قد تحتويه تلك الألعاب أو ما تتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب، والتأثير السلبي على سلوك النشء لدفعهم إلى ارتكاب الجرائم أو الانتحار.
واختتم البيان: «إذ تضطلع الوزارة بمتابعة تلك المواقع والقائمين عليها، فإنها تحذر من خطورة عدم التفات الأسر لمسئولياتها تجاه أبنائها ومغبة تركهم للوقوع كفريسة في براثن تلك الممارسات التي تهدد المجتمع ومستقبل دعامته من الشباب».

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