الرئيس الأوكراني يدعو قادة الجيش لاجتماع طارئ

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تفاصيل رسالة "السيسي" للإعلاميين

دعا الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، مساء الأحد، قادة الجيش لعقد اجتماع طارئ، على خلفية إطلاق روسيا النار على سفينتين تابعتين للبحرية الأوكرانية، قبل احتجازهما.
جاء ذلك بحسب تغريدة على تويتر لسفياتوسلاف تسيغولكو، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني.
ومساء الأحد، اتهمت البحرية الأوكرانية، في بيان، روسيا بإطلاق النار على سفينتين تابعتين لها، وإصابة اثنين من طاقمهما، قبل احتجاز السفنتين.
ولم يصدر من الجانب الروسي أي تعليق فوري على تلك الاتهامات.
ووقع الهجوم أثناء عبور 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية من مدينة أوديسا على البحر الأسود إلى مدينة ماريوبول في بحر أزوف، عبر مضيف كيرتش.
وقالت وسائل إعلام غربية إن الهجوم يأتي بعد يوم من التوتر بين البلدين؛ إذ منعت روسيا 3 سفن حربية أوكرانية من دخول بحر أزوف بوضع سفينة شحن عملاقة تحت أحد الجسور التي تخضع للسيطرة الروسية.
وفي أيار/مايو الماضي قامت روسيا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا من شأنه أن يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها موسكو في آذار/مارس 2014. 

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