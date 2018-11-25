ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 413 مصابا

25 نوفمبر 2018 - 11:40 م

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي ارتفاع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب محافظة كرمنشاه (شمال غرب) إلى 413 بينهم 15 في حالة حرجة.



وفي وقت سابق، أفاد مدير إدارة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، عبر بيان، بارتفاع عدد مصابي الزلزال الذي وقع مساء الأحد، إلى 399.



فيما أفادت قناة "العالم" الإيرانية بإرسال 18 فريق إنقاذ لتقييم الخسائر في المناطق التي ضربها الزلزال.



وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر.



بدورها، قالت هيئة المسح الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كلم جنوب غرب بلدة سربل ذهاب، وبلغت قوته 6.3 على مقياس ريختر، وبعمق 10 كلم.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، عبر بيان، إن مدينتي "قصر شيرين" و"سربل ذهاب" بمحافظة كرمنشاه شهدتا هزتين ارتداديتين بقوة 4.4 و4.1 درجة على مقياس ريختر.



وأضاف المركز أن سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غربي إيران، شعروا بالزلزال.



وهرع سكان تلك المحافظات إلى الشوارع والمتنزهات خوفا من هزات ارتدادية.



وفي العراق، قال علي عبد الخالق، مدير قسم الأرصاد في هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل بالعراق (مؤسسة حكومية)، إن الهزة شعر بها سكان بغداد وعدد من محافظات البلاد.



وأضاف أن الهزة ضربت المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، على مسافة 160 كم شمال شرق بغداد.



وأوضح المسؤول العراقي أن "أغلب محافظات البلاد الشمالية والجنوبية والغربية شعرت بالهزة".



فيما قال مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لوزارة داخلية إقليم الشمال، في تغريدة عبر "تويتر"، إن شخصًا لقي مصرعه وأصيب 43 آخرون (لم يوضح مدى خطورة إصاباتهم) في منطقة كرميان القريبة من حدود إيران والتابعة لمحافظة السليمانية شمالي العراق.



وقالت المديرية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن فرقها منتشرة في العاصمة بغداد استعدادًا لحدوث أي طارئ.



وفي الكويت، أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلال (حكومية) أن سكان البلاد شعروا بالهزة التي ضربت الحدود الإيرانية العراقية.



وقالت الشبكة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن مركز الزلزال يبعد عن البلاد 560 كم، وعلى عمق 10 كم، من دون حديث عن خسائر.



وضرب زلزال، بقوة 7.2 على مقياس ريختر، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وشعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.



وفي الأشهر اللاحقة، تعرضت المناطق الحدودية مع إيران لعشرات الهزات الارتدادية تراوحت قوتها من 2.5 الى 5.5 درجة على مقياس ريختر.

