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الولايات المتحدة تغلق معبرا حدوديا مع المكسيك

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الشرطة الأمريكية ارشيفية
الشرطة الأمريكية ارشيفية

المصريون ووكالات

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أغلقت الولايات المتحدة، الأحد، معبرا حدوديا مع المكسيك ذهابا وإيابا إثر محاولة مجموعة من المهاجرين دخول البلاد قسرا.
وتظاهر، الأحد، مهاجرون قادمون من بلدان أمريكا اللاتينية الوسطى، ضد إعاقة السلطات الأمريكية تقديم طلبات لجوء للولايات المتحدة، بعدما وصلوا مدينة تيخوانا المكسيكية شمال غربي البلاد قبل أسبوع.
وخلال المظاهرة، حاول أحد المحتجين عبور حاجز الشرطة والدخول إلى الولايات المتحدة، لتندلع أعمال شغب، أدت إلى قيام وحدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بإغلاق معبر "سان يسدرو"، أكبر المعابر الحدودية بين مدينتي سان دييغو الأمريكية وتيخوانا المكسيكية، ذهابا وإيابا.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الأمن الأمريكي استخدم غازات مسيلة للدموع ضد المحتجين.
والأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتم استقبال أي من المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى بلاده من دول أمريكا الوسطى، دون قرار قضائي.
تصريح ترامب يأتي بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك. 
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقّع ترامب مرسوما يقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء في البلاد.
وقال ترامب، حينها، إنه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده "بطرق قانونية". -

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