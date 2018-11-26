فياريال ينهي صحوة ريال بيتيس في "الليجا"

26 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

أنهى فريق فياريال، الأحد، صحوة ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بعد الفوز الكبير الذي حققه الجولة الماضية على برشلونة بأربعة أهداف لثلاثة.

وتغلب فياريال على ضيفه بيتيس بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي فياريال، غيرارد مورينو والنيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقتين 52 و54 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف ريال بيتيس الوحيد عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال بيتيس عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتقى فياريال للمركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق إشبيلية برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة.

