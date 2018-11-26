» عمرو أديب: مصر لن تتقدم بدون هذا الأمر الهام

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عمرو أديب
عمرو أديب

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قام الإعلامي عمرو أديب، بعرض مقطع فيديو لمدينة صينية تعمل بالكامل في الإليكترونيات، موضحًا أن الشباب الصيني في تلك المدينة يمكنه تكوين جهاز اليكتروني في بضع دقائق.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد: "فين شبابنا المصري من الكلام ده.. شبابنا مش كتع"، لافتًا إلى أن العالم الآن يعمل بالذكاء الاصطناعي، والعمل الجمعي، مضيفًا أن مصر لن تتقدم في العمل التكنولوجي إلا بخدمة إنترنت "مُحترمة".
وأكد "أديب" أن الرئيس السيسي يسير في المسار الاليكتروني جنبًا إلى جنب لمسار "الطوب والأسمنت"، متابعا أن هناك دول في العالم ابتكرت فنادق متنقلة ذاتية القيادة، مشددا على ضرورة خوض مصر المجال التكنولوجي بقوة.


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