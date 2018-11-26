"الغيطي" يفجر كارثة وراء ارتفاع نسب القتل والطلاق

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محمد الغيطي
محمد الغيطي

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كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن خطورة لعبة إلكترونية تسمي لعبة "Pupg"، والتى تؤدي لإيذاء النفس، وأقرب الناس إليك، وتزين لك الإنتقام من أي شخص لا يعجبك.
قال "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء الأحد، إن هذه اللعبة أحدث ما أنتجت الماسونية العالمية، والتى اخترعت الدين والجنس لتفرقة الشعوب وهدمها، وذلك من خلال إحداث نعرات عرقية ودينية بين الشعوب لتفريقها، رغم أن الماسونية دين إلحادي لاتؤمن بدين، وهي فرع من الصهيونية العالمية.
وأضاف "الغيطي" أن الماسونية اخترعت هذه اللعبة الحقيرة المدمرة التى تسببت في حوادث طلاق كثيرة في مصر، وهي جمعت مابين جميع وسائل الإختراق والتواصل، وبها تنوع في التدمير، فتأمر من يلعبها أن يدمر نفسه ويدمر من حوله بسلاسة، ويتحول لاعبها لعبد لها، موضحًا أن هناك شاب قتل معلمته بسبب هذه اللعبة.


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