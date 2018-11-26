» "التموين" تكشف أهم شروط إستخراج بطاقة تموينية جديدة

26 نوفمبر 2018 - 12:40 ص

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن الوزارة وضعت معايير وشروط لاستخراج بطاقات تموينية جديدة من خلال قواعد بيانات المواطنين.



وأوضح "مدكور"، في لقائه ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المعايير تشمل المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، والقصر الفاقدين والديهم، وأرباب المعاشات بالإضافة إلى العمالة الموسمية والمؤقتة، والعاملين بالحكومة بشكل عام ويتقاضوا مرتب 1200 جنيه وبحد أقصى 1500 جنيه.



وأضاف "مدكور" أن مليون أسرة استخرجت البطاقات التموينية لم تكن في منظومة الدعم من قبل، وإذا ثبت التأمين على العامل الموسمي يرفض طلبه، البطاقات الجديدة تشمل الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا للدعم".









