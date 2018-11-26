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"النواب" الأمريكي يعتزم التحقيق في علاقات ترامب المالية

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قال كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي إن الديموقراطيون سيجرون تحقيقا في وجود علاقات مالية للرئيس دونالد ترامب، مع المملكة العربية السعودية ألقت بظلالها على رده على مقتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن النائب آدم شيف من ولاية كاليفورنيا، الذي من المتوقع أن يرأس اللجنة في الكونجرس الجديد لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" أمس الأحد، قوله: "هل تقود مصلحته المالية الشخصية السياسة الأمريكية في الخليج؟".
وتابع "نحن لا نعرف، ولكن سيكون عملا غير مسؤول إلا نتحرك لمعرفة ذلك".
وقال النائب الديمقراطي ايليا كامينجز من ولاية ماريلاند، والمنتظر أن يترأس لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي بالمجلس لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "أن بي سي إن" "إنه بالتأكيد أمر سوف نحتاج إلى النظر فيه".
وقد ذكرت العديد من المؤسسات الإخبارية والصحفية بما في ذلك صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن وكالة الاستخبارات المركزية خلصت إلى أن ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان هو الذي أصدر الأمر بقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين أول/أكتوبر، لكن ترامب قال إن هذه النتائج ليست قاطعة، مؤكدا على نفى السعودية لهذا الأمر .

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