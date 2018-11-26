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نجلة هند رستم: هذا الأمر أغضب والدتي كثيرا

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هند رستم
هند رستم

المصريون ـ متابعات

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قال بسنت رضا، نجلة الفنانة الراحلة هند رستم، إن سبب إطلاق لقب «ملكة الإغراء» على والدتها هو الصحفي والكاتب مفيد فوزي هو من أطلق عليها هذا اللقب.
وأوضحت "رضا"،خلال لقاء لها ببرنامج "مساء دي أم سي" عبر فضائية "دي أم سي"، مساء الأحد، أن والدتها كانت تغضب كثيرًا من هذا اللقب، لأنه حصرها في أدورا الإغراء، متابعة: "الجمهور لا يمنح اللقب ولكن الصحفيين، والدتي قدمت أعمال درامية كبيرة، وطبيعة ملابسها كانت تتحدد حسب الدور المطلوب".

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