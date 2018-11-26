  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:54 ص
بحث متقدم
محمد الغيطي

"الغيطي" يفجر كارثة وراء ارتفاع نسب القتل والطلاق

صلاح

هذا ما فعله "صلاح" للرد على "راموس"

سكين

بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن الجريمة التي هزت الإسكندرية

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تصدير القطط والكلاب

كلاب

متحدث الزراعية يكشف حقيقة تصدير الكلاب الضالة

مجلس النواب

البرلمان يدفع بقائمة المرشحين لـ «القومي لحقوق الإنسان»

مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا

تراجع المواليد.. قلة خصوبة أم حملات الحكومة؟

مجلس النواب

«دفاع البرلمان»: 5 حوافز للأسرة التي تنجب طفلاً واحد

علي جمعة وسعد الدين الهلالي

علي جمعة يرد على سعد الهلالي: «بعد الشر على مصر»

الدكتور سعد الدين الهلالي

الأزهر يتبرأ من فتوى «الهلالي» بشأن الميراث: لا تمثلنا

بالفيديو..

هذا ما قاله وزير الاتصالات عن سرعة الإنترنت في مصر

الحياة السياسية

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم يلمح إلى مد العام الدراسي.. ونائب وخبيرة يرفضان

#

الغيطي: الاخوان وراء محاولة الوقيعة بين مصر وتونس

#

الفِيزْيَاءُ .. مِنْ الفِتْنَةِ الصَّامِتَةِ إلى هَوَسِ الأسْئِلَةِ

#

لماذا اعتذرت "حورس" عن حوار الممثلة الأمريكية باريمور؟

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه متفائل ببداية معرض القاهرة الدولى للاتصالات بدورته الـ22،  وكان حضور الرئيس السيسى وافتتاحه للمعرض، رسالة قوية وتوكد إدراك القيادة السياسية لأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق التنمية.
وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج هنا العاصمة، المذاع عبر فضائية cbc، يوجد تنوع هائلة فى الشركات العارضة، من حيث اهتماماتها، وتخصصاتها، وجنسياتها، مما يوكد أهمية السوق المصرى، وريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وهناك العديد من المبادرات أطلقها الرئيس السيسى، أهمها تعليم 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على الألعاب الرقمية خلال 3 سنوات، موكدا أن الوزارة ستضطلع بهذه المبادرة، والاستفادة من الألعاب الرقمية كسوق واعد، وصناعة ضخمة، تقدر بـ 20 مليار دولار سنويا، لافتا إلى وجود خطة زمنية محددة واستراتيجية واضحة لكافة مبادرات الرئيس، وهناك العديد من المبادرات التى تستهدف الشباب، منها إقامة ثمانى مجتمعات تكنولوجية بجامعات أقليمية، تكون منتدى لريادة الأعمال، وتحفيز الإبداع، وتلقى التدريب.
وأضاف "طلعت" أن مصر موجودة على خريطة الصادرات الرقمية بقوة، حيث تصدر خدمات تكنولوجية ورقمية بأكثر من 3.2 مليار دولار فى العام، ونسعى لزيادتها، عن طريق التدريب المكثف، وخلق كوادر قادرة على المنافسة بسوق العمل الأقليمى والدولى.
وأشار إلى أن مصر تستقبل الانترنت عبر أكثر من طريق، الأقمار الصناعية، والألياف الضوئية،والكابلات التقليدية، ونسعى دائما إلى تطويرها، وتحسين سرعتها، ورفع كفائتها، مؤكدا أن خدمات الانترنت فى مصى ليست مكلفة أطلاقا،ولكنها فى حاجة لتطوير سرعتها واستمراريتها وسعرها عادل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

بره الصندوق

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» استشاري نفسي يكشف خطورة الألعاب الإلكترونية
» نجلة هند رستم: هذا الأمر أغضب والدتي كثيرا
» "التموين" تكشف أهم شروط إستخراج بطاقة تموينية جديدة
» عمرو أديب: مصر لن تتقدم بدون هذا الأمر الهام
» "الأرصاد" تُحذر السائقين من هذا الأمر الخطير
» حيلة خبيثة لـ«الكهرباء» لرفع أسعار الفواتير
» وفاة «الأسطورة» بعد غيبوبة 45 يومًا
» ولي عهد السعودية يصل إلى البحرين
» 3 جهات يجب استثنائها من غلق المحال التجارية
» وضع هانى زادة على قوائم الترقب والوصول
» المقاومة الفلسطينية حققت إنجازات بالمعارك الأخيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا