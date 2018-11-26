هذا ما قاله وزير الاتصالات عن سرعة الإنترنت في مصر

26 نوفمبر 2018 - 01:20 ص

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه متفائل ببداية معرض القاهرة الدولى للاتصالات بدورته الـ22، وكان حضور الرئيس السيسى وافتتاحه للمعرض، رسالة قوية وتوكد إدراك القيادة السياسية لأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق التنمية.

وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج هنا العاصمة، المذاع عبر فضائية cbc، يوجد تنوع هائلة فى الشركات العارضة، من حيث اهتماماتها، وتخصصاتها، وجنسياتها، مما يوكد أهمية السوق المصرى، وريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وهناك العديد من المبادرات أطلقها الرئيس السيسى، أهمها تعليم 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على الألعاب الرقمية خلال 3 سنوات، موكدا أن الوزارة ستضطلع بهذه المبادرة، والاستفادة من الألعاب الرقمية كسوق واعد، وصناعة ضخمة، تقدر بـ 20 مليار دولار سنويا، لافتا إلى وجود خطة زمنية محددة واستراتيجية واضحة لكافة مبادرات الرئيس، وهناك العديد من المبادرات التى تستهدف الشباب، منها إقامة ثمانى مجتمعات تكنولوجية بجامعات أقليمية، تكون منتدى لريادة الأعمال، وتحفيز الإبداع، وتلقى التدريب.

وأضاف "طلعت" أن مصر موجودة على خريطة الصادرات الرقمية بقوة، حيث تصدر خدمات تكنولوجية ورقمية بأكثر من 3.2 مليار دولار فى العام، ونسعى لزيادتها، عن طريق التدريب المكثف، وخلق كوادر قادرة على المنافسة بسوق العمل الأقليمى والدولى.



وأشار إلى أن مصر تستقبل الانترنت عبر أكثر من طريق، الأقمار الصناعية، والألياف الضوئية،والكابلات التقليدية، ونسعى دائما إلى تطويرها، وتحسين سرعتها، ورفع كفائتها، مؤكدا أن خدمات الانترنت فى مصى ليست مكلفة أطلاقا،ولكنها فى حاجة لتطوير سرعتها واستمراريتها وسعرها عادل.









