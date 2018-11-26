الأهلي يتفاوض مع مدرب "بايرن ميونيخ" و "فولهام"

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الاهلى

ماجات

يتفاوض الأهلي حاليا مع الألماني فيلكيس ماجات من أجل خلافة الفرنسي باتريس كارتيرون في تدريب الفريق.

وعرض بعض الوكلاء اسم "ماجات" على الأهلي ليلقى إعجابًا شديدًا وبخاصة أنه عمل سابقا مديرًا فنيا لبايرن ميونيخ وحصل معه على الدوري الألماني ، فضلا عن فولفسبورج الذي نال معه لقب الدوري الألماني أيضًا بالإضافة لفريق فولهام الإنجليزي.

ويتمتع "ماجات" بقوة شخصية كبيرة وحزم شديد ويهتم باللياقة البدنية للاعبية وهي أمور يحتاجها الأهلي .. ليس ذلك فقط بل حصل على لقب أفضل مدرب في ألمانيا عام 2003 ، وبالتالي يعتبر من أقرب الأسماء المرشحة لتدريب الأحمر في حال لم يغالي في طلباته المادية.

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