» نجوى فؤاد: هذه الفنانة خذلتني رغم إني أنفقت عليها أموالي

26 نوفمبر 2018 - 05:29 ص

أبدت الراقصة نجوى فؤاد صدمتها الشديدة من موقف الفنانة يسرا تجاهها رغم الصداقة التي كانت تجمع بينهما.



وقالت "نجوى فؤاد" خلال لقاء على قناة "النهار": "يسرا كانت من أعز أصدقائي .. وأنتجت لها فيلم (ألف بوسة وبوسة) وجازفت من أجل إنتاج هذا الفيلم الاستعراضي لها رغم أنها لم تكن راقصة أو مغنية ، لكنها الآن لم تسأل عني ولا ترشحني في أدوار معها مع أنني ظننت أنها الوحيدة التي لن تخذلني".



وأضافت: "خسرت كثيرا بسبب هذا الفيلم لأن الأفلام الاستعراضية لا تنجح وتتطلب تكاليف كبرى ومع ذلك يكون هذا موقف يسرا مني؟ .. لقد خذلتني".



