  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:11 ص
بحث متقدم
الأهلي

الأهلي يتفاوض مع مدرب "بايرن ميونيخ" و "فولهام"

محمد الغيطي

"الغيطي" يفجر كارثة وراء ارتفاع نسب القتل والطلاق

صلاح

هذا ما فعله "صلاح" للرد على "راموس"

سكين

بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن الجريمة التي هزت الإسكندرية

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تصدير القطط والكلاب

كلاب

متحدث الزراعية يكشف حقيقة تصدير الكلاب الضالة

مجلس النواب

البرلمان يدفع بقائمة المرشحين لـ «القومي لحقوق الإنسان»

مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا

تراجع المواليد.. قلة خصوبة أم حملات الحكومة؟

مجلس النواب

«دفاع البرلمان»: 5 حوافز للأسرة التي تنجب طفلاً واحد

علي جمعة وسعد الدين الهلالي

علي جمعة يرد على سعد الهلالي: «بعد الشر على مصر»

نجوى فؤاد: هذه الفنانة خذلتني رغم إني أنفقت عليها أموالي

الصفحة الأخيرة

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجلة هند رستم: هذا الأمر أغضب والدتي كثيرا

#

فنانة شهيرة: "انتهكوا عرضي وشرفي وبيتي"

#

"الطاقة الذرية": إيران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم العقوبات

#

شاهد.. ابنة دنيا سمير غانم تلطخ وجه والدتها

يسرا

نجوى فؤاد

أبدت الراقصة نجوى فؤاد صدمتها الشديدة من موقف الفنانة يسرا تجاهها رغم الصداقة التي كانت تجمع بينهما.

وقالت "نجوى فؤاد" خلال لقاء على قناة "النهار": "يسرا كانت من أعز أصدقائي .. وأنتجت لها فيلم (ألف بوسة وبوسة) وجازفت من أجل إنتاج هذا الفيلم الاستعراضي لها رغم أنها لم تكن راقصة أو مغنية ، لكنها الآن لم تسأل عني ولا ترشحني في أدوار معها مع أنني ظننت أنها الوحيدة التي لن تخذلني".

وأضافت: "خسرت كثيرا بسبب هذا الفيلم لأن الأفلام الاستعراضية لا تنجح وتتطلب تكاليف كبرى ومع ذلك يكون هذا موقف يسرا مني؟ .. لقد خذلتني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

بره الصندوق

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجوى فؤاد: هذه الفنانة خذلتني رغم إني أنفقت عليها أموالي
» استشاري نفسي يكشف خطورة الألعاب الإلكترونية
» نجلة هند رستم: هذا الأمر أغضب والدتي كثيرا
» "التموين" تكشف أهم شروط إستخراج بطاقة تموينية جديدة
» عمرو أديب: مصر لن تتقدم بدون هذا الأمر الهام
» "الأرصاد" تُحذر السائقين من هذا الأمر الخطير
» حيلة خبيثة لـ«الكهرباء» لرفع أسعار الفواتير
» وفاة «الأسطورة» بعد غيبوبة 45 يومًا
» ولي عهد السعودية يصل إلى البحرين
» 3 جهات يجب استثنائها من غلق المحال التجارية
» وضع هانى زادة على قوائم الترقب والوصول

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • شروق

    06:36 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا