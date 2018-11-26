سر مكالمة تليفونية أنقذت أحمد موسى من الاغتيال

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محاولة اغتيال أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - تفاصيل تعرضه قبل سنوات لمحاولة اغتيال.

وقال "موسى" خلال برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك شخص مقبوض عليه الآن اسمه أبو القاسم منصور ، كان يرصد تحركاتي والأماكن التي أتردد عليها".

وأضاف "موسى": "اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية الأسبق - اتصل بي ، وكنت وقتها أعمل في راديو مصر وسألني عن المكان الذي أتواجد فيه ونصحني بعدم الخروج حتى يتم تأمين المكان".

وتابع: "اللواء محمد إبرهيم أخبرني أنهم قبضوا على مجموعة العناصر التي كانت تراقب تحركاتي وتستهدف اغتيالي" ، مضيفًا: "بالطبع لم أقلق فأنا أثق في أمن مصر وأن كل شخص له ساعة يموت فيها".

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