سر مكالمة تليفونية أنقذت أحمد موسى من الاغتيال

26 نوفمبر 2018 - 06:36 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - تفاصيل تعرضه قبل سنوات لمحاولة اغتيال.



وقال "موسى" خلال برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك شخص مقبوض عليه الآن اسمه أبو القاسم منصور ، كان يرصد تحركاتي والأماكن التي أتردد عليها".



وأضاف "موسى": "اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية الأسبق - اتصل بي ، وكنت وقتها أعمل في راديو مصر وسألني عن المكان الذي أتواجد فيه ونصحني بعدم الخروج حتى يتم تأمين المكان".



وتابع: "اللواء محمد إبرهيم أخبرني أنهم قبضوا على مجموعة العناصر التي كانت تراقب تحركاتي وتستهدف اغتيالي" ، مضيفًا: "بالطبع لم أقلق فأنا أثق في أمن مصر وأن كل شخص له ساعة يموت فيها".

