قائد الأهلي: لم أنتخب "الخطيب" ومقتنع بقراري

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شادي محمد

كشف شادي محمد - كابتن الأهلي السابق - عن حزنه الشديد لخسارة المارد الأحمر لبطولتين خلال أسبوع واحد .

وقال "محمد" خلال مداخلة مع برنامج "انفراد" الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين: "الناس تستضيفني في المداخلات لأنني كنت ضد محمود الخطيب في الانتخابات ، لكن اسمحوا لي لن أتفوه بكلمة سيئة تجاه كابتن الخطيب".

وأضاف: "لم أنتخب الخطيب وعندي قناعة شخصية بقراري لكن علينا جميعًا دعمه لأنه في موقع المسؤولية حاليا .. أنا ساندت محمود طاهر لأنني رأيت منه مواقف أدبية معينة وأنا ابن بلد وأفهم في الأصول".

وتابع: "البعض انقلب على الخطيب الآن ويهاجمه وهذا أمر يثير الدهشة .. لابد من وضع أيدينا على الأخطاء الحقيقية ومن يفعل ذلك هم أبناء النادي الأهلي الذين ارتدوا فانلته".

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