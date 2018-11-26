بالفيديو.. ريهام سعيد: "أنا هفضل أطبل لحد ما أموت"

ردت الإعلامية ريهام سعيد، على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموها بـ"التطبيل".





وأكدت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا" المذاع على فضائية "الحياة"، أنها تعرضت للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، لأنها لم تصف الشخص الذي طعن عددًا من الفتيات بمحافظة السويس بـ"السفاح".





وقالت: "مش بتهز من التعليقات لأني عارفة أني بكون صح، بس ليه كل ما إعلامي يقول كلمة حلوة في حق بلده يقول عليه بيطبل، أنا بنزل بغطي أحداث من 2011 وبقول تحيا مصر، لو بطبل كنت طبلت لمحمد مرسي".





وتابعت "سعيد"، قائلةً: "لو بطبل، أما حصلت مشكلة ليا اتسجنت، طب هكمل تطبيل ليه، اللي بعمله مكنش تطبيل كان حب لمصر وللمصريين، أنا برضي ربنا بس، لو بتعبتروني بطبل فأنا هفضل أطبل لحد ما أموت".



