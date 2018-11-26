"بسملة" تكُذب المدرس الذي وصفها بـ"السوداء" وتجبره على الاعتذار

26 نوفمبر 2018 - 07:46 ص

أحرجت الطالبة "بسملة" مدرسها "سامي دياب" على الهواء مباشرة بعد أن حاول التنصل من وصفها بـ"السوداء" خلال استضافتهما سويًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة".



وقالت "دياب" خلال مداخلة مع الإعلامي "محمد الباز" على قناة "المحور": "القصة أنني كنت أشرح للأطفال درسًا في النحو ، وهو "النعت" ، وطلبت من الطلاب إعراب بعض الجمل ، فقلت (فلانة طالبة مجتهدة) و (فلانة طالبة كسولة) ، ثم رفعت (بسلمة) يدها فذهبت لها وابتكرت جملة للتدليل على جمالها ، فقلت : (بسملة تلميذة سمراء) في إشارة عادية للإشادة وطلبت منها إعراب الجملة".



وأردف: "بعد الواقعة بساعتين ذهبت إلى أهل بسملة وتواصلت معهم واعتذرت لها ولهم وسحبت أسرتها البلاغات ضدي بينما استمرت الإدارة التعليمية في إجراءتها رغم أنها لم تسمعني".



و ردت الطالبة "بسملة" قائلة: "القصة ليست كما حكاها الأستاذ ، هو قال بالفعل (بسملة تلميذة سمراء) لكنه عاد في جملة أخرى وقال (بسملة تلميذة سوداء) واستغرب أنني أبكي من الجملة وظل يهددني أنه سوف (يزنبني) إذا لم أتوقف عن البكاء".



وتقدم "سامي دياب" باعتذار على الهواء لـ"بسملة" قائلًا: "أنا أعتذر لها ولأسرتها ولم أكن أحب أن أقف هذا الموقف ".



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