"مركز لعلاج الإدمان" يرد على وفاة مريض وإلقاء جثته بالشارع

رد الدكتور هشام عبد السلام، صاحب مركز علاج الإدمان، على وفاة مريض، وإلقاء جثته بالشارع، قائلًا: "إنه لا علاقة له بواقعة وفاة مريض وإلقاء جثته في طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي".







وأضاف "عبد السلام"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، "أن المتوفي جاء لتلقي العلاج اللازم في المركز، ولكن لم تروق له أسعار العلاج فتوجه لمركز آخر.



