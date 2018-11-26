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"مركز لعلاج الإدمان" يرد على وفاة مريض وإلقاء جثته بالشارع

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الدكتور هشام عبد السلام، صاحب مركز علاج الإدمان
الدكتور هشام عبد السلام، صاحب مركز علاج الإدمان

إيمان هاني

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جثة

الإدمان

الإبراشي

أون إي

هشام عبد السلام

رد الدكتور هشام عبد السلام، صاحب مركز علاج الإدمان، على وفاة مريض، وإلقاء جثته بالشارع، قائلًا: "إنه لا علاقة له بواقعة وفاة مريض وإلقاء جثته في طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي".

وأضاف "عبد السلام"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، "أن المتوفي جاء لتلقي العلاج اللازم في المركز، ولكن لم تروق له أسعار العلاج فتوجه لمركز آخر.

وتابع: "المريض مماتش عندي، ولم يقابلني، المريض جه ومعجبوش أسعار العلاج عندي فراح مكان تاني، لم اكشف عليه واتحدي إن حد من الأهل يقول كلام غير كده". 

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