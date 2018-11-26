  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
الحضري

حقيقة رحيل "الحضري" عن الإسماعيلي

ريهام سعيد

بالفيديو.. ريهام سعيد: "أنا هفضل أطبل لحد ما أموت"

الدولار والليرة التركية

تعرف على أسعار الدولار اليوم

شوبير

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

بسملة

"بسملة" تكُذب المدرس الذي وصفها بـ"السوداء" وتجبره على الاعتذار

الخطيب

قائد الأهلي: لم أنتخب "الخطيب" ومقتنع بقراري

أحمد موسى

سر مكالمة تليفونية أنقذت أحمد موسى من الاغتيال

الأهلي

مدرب "بايرن ميونيخ" على أعتاب الأهلي

محمد الغيطي

"الغيطي" يفجر كارثة وراء ارتفاع نسب القتل والطلاق

صلاح

هذا ما فعله "صلاح" للرد على "راموس"

لبنى عسل: "مش هجمل الأخبار"

آخر الأخبار

لبنى عسل
لبنى عسل

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. عمرو أديب: "أنا بحب أنقطكوا"

#

عودة «توفيق عكاشة» إلى «ماسبيرو»

الحياة

الحياة اليوم

لبنى عسل

أكدت الإعلامية لبنى عسل، أنها لن تجمل الأخبار التي تعرضها في برنامجها، قائلةً: "إنها تعاملت مع كل الأنظمة ولم تفعل ذلك يومًا ما". 

وأضافت "عسل"، خلال برنامجها "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن "العبرة بالشغل على الأرض والتقارير الاقتصادية الدولية التي تتحدث عن المردود الذي يحدث عن الأرض"، مشيرة إلى أنها تستشهد بالتقارير الدولية وليست المحلية لأن الأخيرة يتم التشكيك فيها.

وتابعت: "نعرض أمورًا تتم على الأرض ونرى العمل في الإسكان والتضامن الاجتماعي ومشاريع عملاقة والاقتراب من ملفات لم يقترب منها أحد من قبل في التعليم والصحة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

بره الصندوق

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» لبنى عسل: "مش هجمل الأخبار"
» لماذا طلبت هند رستم مقابلة الشيخ الشعراوي؟
» تعرف على أسماء 7 لاعبين طلب "كارتيرون" رحيلهم من الأهلي
» الطب الشرعي يبريء "قتيل الرحاب" من ممارسة الجنس مع خطيبته
» أغرب نصيحة في العالم لإطالة العمر وحماية نفسك من الأمراض
» تعليق صادم من ياسمين الخطيب على تغريم أحمد عز لصالح "زينة"
» نجوى فؤاد: هذه الفنانة خذلتني رغم إني أنفقت عليها أموالي
» استشاري نفسي يكشف خطورة الألعاب الإلكترونية
» نجلة هند رستم: هذا الأمر أغضب والدتي كثيرا
» "التموين" تكشف أهم شروط إستخراج بطاقة تموينية جديدة
» عمرو أديب: مصر لن تتقدم بدون هذا الأمر الهام

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

نعم - 13 %
لا - 81 %
لا أهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:171

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا