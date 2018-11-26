» لبنى عسل: "مش هجمل الأخبار"

أكدت الإعلامية لبنى عسل، أنها لن تجمل الأخبار التي تعرضها في برنامجها، قائلةً: "إنها تعاملت مع كل الأنظمة ولم تفعل ذلك يومًا ما".





وأضافت "عسل"، خلال برنامجها "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن "العبرة بالشغل على الأرض والتقارير الاقتصادية الدولية التي تتحدث عن المردود الذي يحدث عن الأرض"، مشيرة إلى أنها تستشهد بالتقارير الدولية وليست المحلية لأن الأخيرة يتم التشكيك فيها.



