» لماذا طلبت هند رستم مقابلة الشيخ الشعراوي؟

26 نوفمبر 2018 - 08:51 ص

استضافت قناة DMC السيدة بسنت رضا - نجلة الفنانة الراحلة هند رستم - للحديث عن أعمالها وحياتها ، وفي نفس السياق عرضت القناة فيديو يجمع بين الفنانة الراحلة والشيخ محمد متولي الشعراوي.



وقالت "بسنت" خلال لقائها مع برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية "إيمان الحصري": "الإذاعي الشهير أحمد فراج كان صديقًا للأسرة ، و وقتها كان الشيخ الشعراوي في بداية ظهوره ، فقال (فراج) لأمي (هند رستم) : هناك شيخ ظهر على الساحة يقدم الدين بطريقة مختلفة .. سوف يكون معي في البرنامج.. فقالت أمي: أريد أن أحضر هذه الحلقة من الاستوديو".



وأضافت: "بالفعل ذهبنا وكان ذلك في السبعينيات .. وكثير من الفنانين كانوا يحضرون تلك الحلقات".



وظهرت "هند رستم" في مقطع الفيديو النادر منبهرة بشدة مما يقوله الشعراوي وكان وقتها يتحدث عن النبي موسى.





