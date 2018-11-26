تعرف على أسعار الدولار اليوم

26 نوفمبر 2018 - 09:39 ص

استقر سعر الدولار الامريكى اليوم داخل تعاملات البنوك المصرية، ووصل أعلى سعر لشرائه داخل البنوك وهو 17.89 جنيه مصري وأقل سعر للبيع 17.70 جنيه .

وبلغ سعر الدولار داخل عدد من البنوك كالتالى على ان السعر الاول للشراء والثانى للبيع ففى البنك العقاري المصري العربي 17.89 17.96، ومصرف أبوظبى الإسلامى 17.89 17.96، و بنك مصر إيران التنمية 17.88 17.98 ، بنك عودة 17.88 17.96 ، وفى بنك الإستثمار العربي AIB 17.88 17.98 .

ووصل السعر فى تعاملات البنك المركزى المصرى البنك المركزى المصرى 17.86 17.97، وفى بنك مصر 17.79 17.89 ، البنك الأهلي المصري 17.78 17.88، وفى اتش اس بى سى HSBC 7.86 17.96 .