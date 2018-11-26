تفاصيل محاولة اغتيال أحمد موسى

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محاولة اغتيال أحمد موسى

روى الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولة اغتياله ببرنامجه الشهير "على مسئوليتي"، على يد عناصر جماعة الإخوان المسلمين.

وقال "موسى"، خلال تقديمه الحلقة، "فيه ولد اسمه أبو القاسم منصور معتقل الآن، اعترف بأنه كان يرصد تحركاتي والأماكن التي أتردد عليها".

وأضاف "اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق هاتفني في إحدى المرات وكنت وقتها أقدم برنامجًا في راديو مصر، وسألني عن مكان تواجدي ونصحني بعدم الخروج حتى يتم تأمين المنطقة"، متابعًا "أخبرني بأنهم نجحوا في القبض على بعض العناصر الإرهابية التي ترصد تحركاتي وتستهدف اغتيالي".


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