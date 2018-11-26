ارتفاع عدد مصابي زلزال إيران إلي 634 شخصًا

26 نوفمبر 2018 - 09:49 ص

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال الذي شهدته البلاد إلي 634 مصابًا، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وجود أية ضحايا حتى الآن.

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن تداعيات الزلزال طالت سكان العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخري مثل؛ كركوك والسليمانية وبابل وواسط.

وأوضح الدفاع المدني العراقي أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أومادية، وأفاد مراسل "سكاي نيوز" أن الزلزال وقع علي بعد 560 كيلومترا من مدينة الكويت، وشعر المواطنون بهذه الهزة الأرضية الشديدة، بينما لم ترد معلومات عن أية إصابات.

يذكر أن إيران تعرضت لزلازل متتالية خلال الشهور الماضية، آخرها في مدينة كرمنشاه، القريبة من الحدود العراقية، وبلغت قوته 5.9 درجة، أغسطس الماضي.

وتعرضت نفس المدينة في نوفمبر 2017 إلى زلزال بلغت قوته 7.3 درجة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى.