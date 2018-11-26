الليلة.. الزمالك يبحث تأمين صدارة الدوري

26 نوفمبر 2018 - 09:59 ص

يستضيف نادى الزمالك نظيره الجونة، فى الثامنة مساء اليوم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى.

ويدخل الزمالك المباراة مكتمل العدد بعدما استعاد خدمات الثنائى التونسى فرجانى ساسى، وحمدى النقاز، بجانب الكونغولى كاسونجو كابونجو، بعد ابتعادهم عن قائمة مواجهة الداخلية فى الجولة الماضية، لوصولهما إلى القاهرة قبل ساعات قليلة من المباراة، فيما يستمر غياب محمود حمدى "الونش" للإصابة ومحمد عبدالغنى للإيقاف.

ويسعى السويسرى "جروس"، المدير الفنى للزمالك لمواصلة الانتصارات التى حققها الفترة الماضية مما جعله يتصدر المسابقة برصيد 29 نقطة.

فى المقابل يدخل فريق الجونة بقيادة هشام زكريا، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تعدل من وضع الفريق فى جدول ترتيب الدورى وتنهى سلسلة الإخفاقات التى لحقت بالفريق فى آخر 7 مباريات.



