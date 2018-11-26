محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

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حسم

جماعة الاخوان

حركة حسم

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

محاولة اغتيال النائب العام

تباشر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الإثنين، مرافعة الدفاع بمحاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، والمنتمين إلى ما يسمى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان .

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وكشفت دور مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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