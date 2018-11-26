نقيب صيادلة مصر: "نحن أول من نادينا بالتتبع الدوائي"

26 نوفمبر 2018 - 10:46 ص

علّق الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، على سياسة التتبع الدوائي التي أعلنت وزارة الصحة تطبيقها، معقبًا "نحن أول من نادينا بتطبيقها".

وطالب "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين أمس، الأحد، بالتوسعة في إمداد الصيدليات بالكمبيوتر لتنفيذ التتبع الدوائي، قائلاً: "التتبع الدوائي يساعدنا على معرفة متى تم تصنيع الدواء وتاريخ الانتهاء ومن المريض الذي يستخدمها".

وأوضح نقيب الصيادلة، أن مشروع قانون الدواء الذي قدمته النقابة إلى البرلمان يتضمن التشديد على الغش الدوائي، وبيع الدواء بدون قنوات دون الحصول على ترخيص.