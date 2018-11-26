الزناتي: هذا هو الحل النهائي للقضاء على أزمة القمامة

26 نوفمبر 2018 - 10:58 ص

استنكر حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عدم وصول المسئولين عن ملف البيئة فى مصر إلى حل للقضاء على انتشار أكوام القمامة، مشيرًا إلى أنه رغم مرور ما يقرب من 51 عامًا على وجود الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر بسياسات العمل فى الدول الأوروبية اتضح أنه من الصعب تفعيلها فى مصر، بالإضافة إلى أن منظومة القضاء على القمامة الجديدة من خلال الجمع السكنى من المنازل، عبر التعاقد مع متعهدى جمع القمامة أثبتت فشلها.

وأضاف "الزناتى"، خلال مقاله الذى نشر فى الأهرام تحت عنوان "الحل العبقري.. لمشكلة القمامة"، متسائلًا: "كيف نتحدث عن مصر جديدة، ودولة تبنى نفسها بمشروعات كبيرة بينما يتركنا بعض المسئولين فى المحافظات والمحليات نغرق بهذا الشكل فى أكوام من القمامة؟".

واقترح فى نهاية حديثه بأن الحل الجذرى لهذه الأزمة، هو التعامل معها على أنها مشكلة أمن قومى، لأنها تعكس قيمة وسلوك وأخلاقيات شعب ،وعدم حلها يعنى أن هناك خللاً كبيراً يجب أن يتم تجاوزه فى أسرع وقت.