القبض على سيدتين بحوزتهما إستروكس

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تجارة المخدرات

الإسماعيلية

تجارة الاستروكس

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الإسماعيلية، من القبض على سيدتين بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالى 30 جراما بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالمحافظة.

وردت معلومات للواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على كل من، المتهمة "اسراء.م.ال"، 18 عامًا، ربة منزل، مقيمة شارع الدقهلية والمتهمة "فاطمة.خ.ع"، 15 عامًا، ربة منزل مقيمة شارع حى السلام دائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالى 30 جرامًا وهاتف محمول.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمتان بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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