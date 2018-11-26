السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الـ15 للثروة المعدنية
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متابعات- الدويني فولي
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية بمركز المنارة للمؤتمرات.
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