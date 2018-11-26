السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الـ15 للثروة المعدنية

26 نوفمبر 2018 - 11:17 ص

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل قبل قليل، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لافتتاح فعاليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية.





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