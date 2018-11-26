» بالفيديو.. فتاة تتحرش بـ«أحمد حاتم» على الهواء

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رواد مواقع التواصل

فتاة تونسية

احمد حاتم

تتحرش بأحمد حاتم علي الهواء

فيس بوم

تداول مستخدمو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان أحمد حاتم وهو يحاول «معاكسة» فتاة تونسية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "ديما لاباس" التونسي بمساعدة الفنان ظافر العابدين.

وأظهر المقطع المتداول بكثرة عبر «فيس بوك» الفنان أحمد حاتم وهو يحاول مغازلة إحدى ضيوف البرنامج باللغة التونسية لكنه فشل، وتحولت المغازلة إلى تحرش من الفتاة التونسية والتي قامت بتقبيل أحمد على خده، وحاولت الوصول له مرة أخرى قبل أن يمنعها مقدم البرنامج.

شاهد الفيديو من هنا : 

https://www.instagram.com/p/BqnNPpgBtTQ/?utm_source=ig_embed

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