زلزال يضرب غرب إيران ويتسبب في إصابات هائلة

26 نوفمبر 2018 - 11:35 ص

قال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمانشاه بغرب إيران محمد رضا مرادي، إنه تمت إصابة 634 شخصًا اليوم جراء زلزال ضرب المحافظة بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مرادي قوله إن الزلزال الذي بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر لم يتسبب في سقوط قتلى.

وضرب الزلزال أمس، الأحد، محافظات كردستان "إيران"، وكرمانشاه وإيلام غرب وشمال غرب البلاد، فيما شعر سكان العاصمة به، كما شعر به سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غرب البلاد.