سائق يدهس مقاولًا بلودر انتقامًا منه ويدفنه في الصحراء

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قضايا وحوادث

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قتل (تعبيرية)

شيماء السيد

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قتل مقاول

قال ودفن

جريمة قتل فى الصحراء

شهدت منطقة أكتوبر واقعة مأساوية عندما أقدم سائق لودر على قتل مقاول ودفنه فى الصحراء بسبب خلافات العمل.

تلقى الرائد محمد داوود، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثاني، من ربة منزل يفيد بتغيب زوجها، «رشاد. ح . ع»، 47 عامًا، مقاول، حيث توجه إلى عمله إلي شونة رمل وزلط يمتلكها وتوصلت التحريات أن «عبد الرحمن. ع. س»، 20 عامًا، سائق لودر تشاجر مع المقاول منذ أسبوع بسبب خلاف بينهما في العمل على تحميل مواد البناء قام خلالها المقاول بالتشاجر معه أمام باقي العمال، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، لضبط العامل لاستجوابه حول خلافه مع المقاول، نجحت قوة أمنية من ضبط العامل.

وبمناقشته حول علاقته بالمقاول اعترف بقتله، وأنه استدرجه وسط المنطقة الصحراوية بحجة التناقش في العمل وبعد توغلهما بالصحراء وترجل المقاول، وقام المتهم برفع شوكة اللودر وهوي بها على رأسه لتتفجر منها الدماء ويسقط قتيلاً بعدما هشم المتهم جمجمته، ثم دفنه بالرمال ووضع كمية أخرى فوقه لإخفاء الجثة، وأضاف المتهم أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لكرامته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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