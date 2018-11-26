» سيدة تخلع زوجها بعد الدخلة بـ3 أيام: "بخيل"

26 نوفمبر 2018 - 11:49 ص

تقدمت "رضوى.ال.ع" بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة للانفصال عن زوجها بسبب 3 أيام زواج، تقول الزوجة ظهرت عليه علامات البخل فى الخطوبة وعندما كنت أطلب منه شراء هدية كان يرفض ويتحجج بعدة اعتذارات وهمية قائلة: "بيعد الأكل بعدد الملاعق ويحسبه علىَّ".

وذكرت الزوجة صاحبة الـ25 عاما أن زوجها مارس عليها سياسية التضيق مضيفة"الطبع غلاب"، لافتة أنه اشتكت إلى أهلها من حرصه الشديد وبخله إلًا أنهم يبررون بأنه أفضل من غيره وسيكون حريص على توفير الأموال للأولاد.

وأوضحت أن زوجها يبحث عن راتبها ويبتزها ويهددها ليأخذه غصبًا ويعتدى على بالضرب وإحداث بى عدة إصابات.

وأكملت الزوجة بالرغم من هجوم الجميع على بسبب استمرارى 3 أيام فقط إلا أننى لم يهمنى أن يلوثوا سمعتى، بعد أن أدركت أننى إذا أكملت معه سوف يكون أمامى خياران قتله أو الانتحار.



