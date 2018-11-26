  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:07 م
بحث متقدم
عيسى حياتو يطير إلى باريس

"محكمة القاهرة" تغرم "عيسى حياتو" 500 مليون جنيه

محكمة النقض

تأييد إدراج 161 متهمًا على قوائم الإرهاب

صلاح

جائزة جديدة لـ"صلاح".. تعرف عليها

صورة الخبر

تقرير إنجليزي يكشف مافيا الجراجات في مصر

حجز دجال قام بالتحرش بسيدة للغد لورود التحريات

حبس دجال "جلب الحبيب" في إمبابة

الفنان عادل أمين

وفاة الفنان عادل أمين بعد صراع مع المرض

المالية

حقيقة فرض ضرائب على عوائد الأذون والسندات

محكمة النقض

النقض تؤيد سجن 15 متهمًا في أحداث عنف أسوان

خاشقجي

تطور جديد في قضية خاشقجي

الرئيس السيسي

السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الـ15 للثروة المعدنية

خفض أجر «محمد رمضان» إلى 26 مليون جنيه مصري

آخر الأخبار

محمد رمضان
محمد رمضان

منار شديد

أخبار متعلقة
#

تورط زوجة علاء مبارك فى التلاعب بالبورصة

#

"البدلة" لـ"تامر حسنى" يحقق إيرادا خياليا

#

مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل أعمال كويتي

#

الأهلي يقدم عرضا خياليا لضم حسين الشحات

محمد رمضان

تخفيض الاجرة

السباق الرمضاني 2019

تخفيض ميزانية كل مسلسل

في ظل الأزمة التي يعاني منها سوق الأعمال الدرامية في مصر، وتخفيض عدد الأعمال المنتجة وكذلك تخفيض ميزانية كل مسلسل، من المتوقع أن لا يزيد عدد المسلسلات التي ستعرض في رمضان القادم على 16 مسلسلًا، وذلك بسبب رفض كثير من النجوم تخفيض أجورهم لتتماشى مع الميزانيات المقترحة، وقليل من هؤلاء النجوم وافق على تخفيض أجره ومنهم الفنان «محمد رمضان» الذي تعاقد مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة «إعلام المصريين» وشركة «سينرجي» على بطولة مسلسل درامي جديد ليشارك به في السباق الدرامي لرمضان المقبل.

وأكد أحد المصادر، داخل الشركة، أن محمد رمضان خفض أجره من 40 مليون جنيه مثل العام الماضي إلى 26 مليون جنيه مصري، تماشيًا مع الظروف الإنتاجية الجديدة، وذلك بعد أن كان يتفاخر دائمًا إنه صاحب الأجر الأعلى في مصر والوطن العربي.

من المتوقع أن يتم البدء في المشروع خلال الشهر الجاري، والإعلان عن كافة التفاصيل، وفقًا لموقع القدس العربي.

وعن نوعية المسلسل المقرر تقديمه، قال رمضان إنه سيقدم عملا يحتوى على جميع الخطوط الفنية، فسيكون به أكشن ودراما اجتماعية وأيضا تراجيدية، بحيث يلاقى إعجاب جميع الأذواق ويتماشى مع الاهتمامات المختلفة، مؤكدا إنه لا يفضل البطولة المطلقة.

من ناحية أخري نفي رمضان ما تردد علي عدد من المواقع الإلكترونية، أنه تم حبسه بتهمة سب وقذف أحد رؤساء القنوات الفضائية، مؤكدا أنه يتواجد فى مكتبه للتحضير لمسلسله الجديد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

بره الصندوق

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مواطن يعثر على 7.5 مليون داخل خزينة اشتراها بـ 500 دولار
» 12 فائدة صحية لثمرة البنجر
» سيدة تخلع زوجها بعد الدخلة بـ3 أيام: "بخيل"
» بالفيديو.. فتاة تتحرش بـ«أحمد حاتم» على الهواء
» تحطم مروحية عسكرية في إسطنبول
» بالأسماء.. «شوبير» يكشف أسماء صفقات الأهلي
» الليلة.. الزمالك يبحث تأمين صدارة الدوري
» لبنى عسل: "مش هجمل الأخبار"
» لماذا طلبت هند رستم مقابلة الشيخ الشعراوي؟
» تعرف على أسماء 7 لاعبين طلب "كارتيرون" رحيلهم من الأهلي
» الطب الشرعي يبريء "قتيل الرحاب" من ممارسة الجنس مع خطيبته

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا