خفض أجر «محمد رمضان» إلى 26 مليون جنيه مصري

26 نوفمبر 2018 - 12:36 م

في ظل الأزمة التي يعاني منها سوق الأعمال الدرامية في مصر، وتخفيض عدد الأعمال المنتجة وكذلك تخفيض ميزانية كل مسلسل، من المتوقع أن لا يزيد عدد المسلسلات التي ستعرض في رمضان القادم على 16 مسلسلًا، وذلك بسبب رفض كثير من النجوم تخفيض أجورهم لتتماشى مع الميزانيات المقترحة، وقليل من هؤلاء النجوم وافق على تخفيض أجره ومنهم الفنان «محمد رمضان» الذي تعاقد مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة «إعلام المصريين» وشركة «سينرجي» على بطولة مسلسل درامي جديد ليشارك به في السباق الدرامي لرمضان المقبل.

وأكد أحد المصادر، داخل الشركة، أن محمد رمضان خفض أجره من 40 مليون جنيه مثل العام الماضي إلى 26 مليون جنيه مصري، تماشيًا مع الظروف الإنتاجية الجديدة، وذلك بعد أن كان يتفاخر دائمًا إنه صاحب الأجر الأعلى في مصر والوطن العربي.

من المتوقع أن يتم البدء في المشروع خلال الشهر الجاري، والإعلان عن كافة التفاصيل، وفقًا لموقع القدس العربي.

وعن نوعية المسلسل المقرر تقديمه، قال رمضان إنه سيقدم عملا يحتوى على جميع الخطوط الفنية، فسيكون به أكشن ودراما اجتماعية وأيضا تراجيدية، بحيث يلاقى إعجاب جميع الأذواق ويتماشى مع الاهتمامات المختلفة، مؤكدا إنه لا يفضل البطولة المطلقة.

من ناحية أخري نفي رمضان ما تردد علي عدد من المواقع الإلكترونية، أنه تم حبسه بتهمة سب وقذف أحد رؤساء القنوات الفضائية، مؤكدا أنه يتواجد فى مكتبه للتحضير لمسلسله الجديد.



