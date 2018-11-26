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مواطن يعثر على 7.5 مليون داخل خزينة اشتراها بـ 500 دولار

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6 تريليونات دولار ميزانية 5 مصارف..تعرف عليها؟

وكالات- الدويني فولي

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الأمريكي

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خزينة

عثر مواطن أمريكي على مبلغ ضخم يساوى 7.5 مليون دولار فى وحدة اشتراها بـ 500 دولار فقط، واستطاع أن يحصل فى النهاية على مبلغ  مليون1.2 دولار وإعادة باقى المبلغ للملاك الأصليين للخزينة.

وقالت مجلة نيوزويك، إن نجم حلقات تليفزيون الواقع الأمريكى دان دوتسون، الذى يدير دار للمزادات، قد تحدث فى فيديو بثه على فيس بوك هذا الشهر عن الرجل المحظوظ الذى اشترى خزينة بداخلها مبلغ 7.5 مليون دولار. وتواصلت معه سيدة وأخبرته أن زوجها يعمل لدى الرجل الذى اشترى الخزينة منه وبداخلها خزنة أخرى.

 وقال دوتسون، إن الرجل حاول فتح الخزينة بالاستعانة بصانع أقفال، وعندما فتحها وجد بداخلها 7.5 مليون دولار نقدا. وبعد اكتشاف الأموال تواصل ملاك وحدة التخزين الأصلية مع المالك الجديد من خلال محاميهم وعرضوا عليه مبلغ 600 ألف دولار، ثم 1.2 مليون دولار مقابل إعادة الأموال وهو ما حدث بالفعل.



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