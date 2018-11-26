محافظ الجيزة يعلن البدء في تنفيذ محور الملك عبد الله

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راشد

وكالات- حنان حمدتو

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المحور

مترو الأنفاق

محافظة الجيزة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، البدء فى خطوات جادة لإنشاء محور الملك عبد الله وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بطرح وإسناد تنفيذ التصميمات الهندسية للمشروع على المكتب الاستشارى للبدء فى تجهيزها.

وقال "راشد"، خلال اللقاء الذي عقده بحضور اللواء محمد الكيلانى، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والوفد المرافق له من الجهاز والمكتب الاستشارى المكلف بإعداد التصميمات الخاصة بالمحور، إنه يمتد لنحو 12 كم باستثمارات تصل إلى نحو 4,2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر أول محور عرضى يربط بين الطريق الدائرى بالمنيب، وحتى الطريق الدائرى بالوراق على طول مسار ترعة الزمر.

ولفت إلى أن المحور يعد مشروع قومى هام سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم وربطه بمحطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج وسيساهم فى مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة.


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