طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة اللاعبين المصابين

26 نوفمبر 2018 - 12:48 م

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف مصابي الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأكد أن محمد نجيب، مدافع الفريق يعاني "كدمة عظمية" في ركبته تسببت في تأخر عودته للتدريبات الجماعية، لافتًا إلى أن الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني اقتربا من العودة للتدريبات الجماعية وفرص لحاقهما بمباراة بتروجت قائمة.

وأضاف "محمود"، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الثنائي فتحي وهاني، اقتربا من إعلان جاهزيتهما للعودة بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية، مشيرًا إلي أن الثنائي ينفذان الجزء الأخير من برنامجهما التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أن فرص لحاقهما بمباراة بتروجت السبت المقبل قائمة.

يذكر أن فتحي يعاني الإصابة بمزق في العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حين يعاني محمد هاني من الإصابة في الرباط الخارجي بمفصل الكاحل والتي تعرض لها في لقاء الترجي التونسي في إياب بطولة إفريقيا.

وفي السياق ذاته أكد طبيب الأهلي، أن محمد نجيب، مدافع الفريق يعاني من "كدمة عظمية" في ركبته تسببت في تأخر عودته للتدريبات الجماعية.

وأضاف "محمود"، أن اللاعب تدرب خلال الفترة الماضية بشكل يومي في الملعب من خلال تدريبات الجري وبعض الوحدات البدنية الموضوعة له، ولكن تعرضه للإصابة بكدمة عظمية ترتب عليه حصوله على راحة من التدريبات البدنية ولكن مع الاستمرار في تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وكان نجيب قد أجرى جراحة غضروف الركبة تلك التي أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.

أما بالنسبة للتونسي علي معلول قال خالد محمود: "معلول سيجري أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته في العضلة الضامة، لافتًا إلى أن اللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد، ويسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع له للتعافي من الإصابة.