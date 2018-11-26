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أبوالغيط:

النفط والغاز الطبيعي يمثلان 99% من استخدام العرب للطاقة

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ابو الغيط
ابو الغيط

وكالات- حنان حمدتو

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جامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط

جامعة الجول العربية

الغاز الطبيبعى

كشف أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أن الطلب على مصادر الطاقة في تزايدٍ مستمر على صعيد عالمي لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة، مضيفًا أن المنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه، ومعدل الطلب على الكهرباء على سبيل المثال يشكل حوالي 3 أضعاف المعدل العالمي.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال كلمته بالمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية بمركز المنارة للمؤتمرات، أن الدول العربية تعتمد اعتمادًا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكل هذان المصادران حوالي 99% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2017، مردفًا: “وهو وضع يقتضي تصورًا إستراتيجياً متعدد الأبعاد للاستفادة منه في الحاضر والعمل في نفس الوقت على تغييره في المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة”.

وتابع أنه يجب تغيير أهمية الاستراتيجية العربية في مجال الطاقة، لافتا إلى أنها تعتمد من وجهة نظره على 3 محاور، منها تُبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ على مكانتها الإستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لأن قطاع الطاقة يمثل رافدًا أساسياً للدخل الوطني في عدد من الدول العربية وهو محرك مهم للتنمية والرخاء حتى في الدول غير النفطية.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة العمل بصفة حفيفة ومتواصلة على الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة فيما يسمى بمزيج الطاقة الوطني، فضلًا على ضرورة الاستفادة من التغيرات المناخية التي تتحمل منطقتنا تباعتها ربما أكثر من أي منطقة أخرى، موضحًا أنه يجب على دولنا التوجه بصورة جدية إلى مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية.


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