26 نوفمبر 2018 - 12:52 م

أعلن الفنان منير مكرم اليوم، الإثنين، عن وفاة الفنان عادل أمين عن عمر يناهز 83 عامًا.

وكتب "مكرم"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: "الدوام لله وفاة الفنان عادل أمين، بعد صراع مع المرض. وسيدفن بـ مدافن الأسرة. بالإسكندرية. الدوام لله".

يذكر أن الفنان عادل أمين من مواليد 20 أكتوبر 1935 في الإسكندرية) هو ممثل مصري. كانت بدايته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري. انطلاقته القوية جاءت من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول) عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي "عزرا". ليالي الحلمية في دور طلعت الشماشرجي وقد شارك في جميع أجزاء المسلسل وبعدها في دور عتوقة في مسلسل أرابيسك بطولة صلاح السعدني، ومن ثم توالت أعماله الفنية خاصة التليفزيونية.