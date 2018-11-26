غدًا طقس معتدل على القاهرة صباحًا وشديد البرودة ليلًا

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وكالات- حنان حمدتو

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سجل خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتهم عن طقس غدًا، الثلاثاء، مؤكدين أنه طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والسواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 والصغرى 15 درجة.


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