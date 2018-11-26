الملا: نسعى لوصول إجمالي الدخل القومي في التعدين إلى 2%

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وكالات- حنان حمدتو

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قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تضع نصب عينيها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى ليصل إلى 2% من الإجمالى خلال الـ5 سنوات المقبلة كخطوة أولى .

وأضاف "الملا"، خلال كلمته بالمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بمركز المنارة للمؤتمرات، أن المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، يعقد تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربي"، ويهدف إلى التعرف على واقع وآفاق قطاع التعدين بالوطن العربى بما يحقق التنمية المستدامة.

وأشار وزير البترول، إلى البدء فى مشروع تصنيع الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورى حتمية فى مصر وجوارها العربى، لأنه من الأنشطة الكبرى والصناعات التى تستوعب أعدادا كبيرة من القوى البشرية، ويعول عليه فى استيعاب العمالة وخفض معدلات البطالة فى مصر ومحيطها العربى .


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