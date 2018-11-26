حبس دجال "جلب الحبيب" في إمبابة

26 نوفمبر 2018 - 01:09 م

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، حبس عاطل ونجل شقيقته، لاتهامهما بالنصب على المواطنين من خلال أعمال السحر والشعوذة.

وبينت التحقيقات أن ضباط الإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات، تمكنوا من ضبط المتهمين عن طريق تتبع صفحة أنشاها المتهمان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تدعو لحل المشاكل الاسرية والقدرة على جلب الحبيب وفك الأعمال والسحر.

وتبين أنه يدعى " أ .س .ب"، عاطل، 51 سنة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أنكر معرفته بتلك الصفحة وأكد أن خط التليفون بأسمه لكن نجل شقيقته" ع .م" وأنه من يقوم بإستخدام النت، وانه من قام بإنشاء تلك الصفحة، فتم ضبطه هو الآخر، وبمواجهته بما يدار على تلك الصفحة أنكر علمه بها.