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تسجيل صوتي للطالبة المنتحرة يكشف مفاجأة عن انتحارها

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صورة من الفيديو

إيمان هاني

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انتحار

تسجيل صوتي

تن

إيمان صالح

عرضت الإعلامية سارة حنفي، تسجيلًا صوتيًّا للطالبة إيمان صالح قبل انتحارها؛ وذلك بسبب وصولها لحالة مُزرية من الاكتئاب والتنمر التي تعرضت له في المعهد الفني بالإسكندرية التي كانت تدرس به من قبل مُدرساتها وزميلاتها. 

وعلقت "حنفي"، خلال برنامجها "كلام بنات" المُذاع على فضائية "تن"، بأن حادثة إيمان انتشرت وبشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن إيمان تعرضت للعديد من جلسات الاستهزاء والتنمر من قبل مُشرفاتها بالمعهد علي ملابسها وشعرها وشكلها بوجه عام وذلك ما دفعها إلى الانتحار. 

وتابعت: أن التنمر مُتواجد حتى الآن بيننا وللأسف لا نستطيع القضاء عليه، مضيفة أن إيمان قبل انتحارها قامت بتسجيل صوتي لها تضمن رسالة معينة وهي أنها تعرضت للكثير من الضغوط النفسية، وأنها غير قادرة علي الأعباء التي تُسببها لها الحياة. 

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