  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
عيسى حياتو يطير إلى باريس

"محكمة القاهرة" تغرم "عيسى حياتو" 500 مليون جنيه

محكمة النقض

تأييد إدراج 161 متهمًا على قوائم الإرهاب

صلاح

جائزة جديدة لـ"صلاح".. تعرف عليها

صورة الخبر

تقرير إنجليزي يكشف مافيا الجراجات في مصر

حجز دجال قام بالتحرش بسيدة للغد لورود التحريات

حبس دجال "جلب الحبيب" في إمبابة

الفنان عادل أمين

وفاة الفنان عادل أمين بعد صراع مع المرض

المالية

حقيقة فرض ضرائب على عوائد الأذون والسندات

محكمة النقض

النقض تؤيد سجن 15 متهمًا في أحداث عنف أسوان

خاشقجي

تطور جديد في قضية خاشقجي

الرئيس السيسي

السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الـ15 للثروة المعدنية

جائزة جديدة لـ"صلاح".. تعرف عليها

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

#

"صلاح" يسبب أزمة جديدة في المنتخب تعرف عليها

#

صلاح ينشر صورة حزينة .. والجماهير: عُد لنا قويًا

#

إبراهيم سعيد يهاجم كوبر بسبب صلاح

جوائز

ال مكتوم

ليفربول

صلاح

حصل محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي على جائزة "الرياضي العربى المتميز" لعام 2018، وفقا لما أعلنه.

مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

كما تم الإعلان عن فوز تركى بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضى لعام 2018.

وحصل "صلاح" على العديد من الجوائز طوال مشواره مع نادى ليفربول، أبرزها لقب الأفضل فى ليفربول عن موسم 2017 – 2018، وجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

بره الصندوق

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مواطن يعثر على 7.5 مليون داخل خزينة اشتراها بـ 500 دولار
» 12 فائدة صحية لثمرة البنجر
» سيدة تخلع زوجها بعد الدخلة بـ3 أيام: "بخيل"
» بالفيديو.. فتاة تتحرش بـ«أحمد حاتم» على الهواء
» تحطم مروحية عسكرية في إسطنبول
» بالأسماء.. «شوبير» يكشف أسماء صفقات الأهلي
» الليلة.. الزمالك يبحث تأمين صدارة الدوري
» لبنى عسل: "مش هجمل الأخبار"
» لماذا طلبت هند رستم مقابلة الشيخ الشعراوي؟
» تعرف على أسماء 7 لاعبين طلب "كارتيرون" رحيلهم من الأهلي
» الطب الشرعي يبريء "قتيل الرحاب" من ممارسة الجنس مع خطيبته

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا