جائزة جديدة لـ"صلاح".. تعرف عليها

26 نوفمبر 2018 - 01:19 م

حصل محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي على جائزة "الرياضي العربى المتميز" لعام 2018، وفقا لما أعلنه.

مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

كما تم الإعلان عن فوز تركى بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضى لعام 2018.

وحصل "صلاح" على العديد من الجوائز طوال مشواره مع نادى ليفربول، أبرزها لقب الأفضل فى ليفربول عن موسم 2017 – 2018، وجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".



