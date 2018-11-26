تأييد إدراج 161 متهمًا على قوائم الإرهاب

26 نوفمبر 2018 - 01:27 م

قضت محكمة النقض، بتأييد قرار إدراج 161 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، أصدرت قرارًا بإدراج 161 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.

وكان من بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة القيادي الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر.